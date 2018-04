Otimista, Ronaldo volta ao Brasil O atacante Ronaldo, da Inter de Milão, comentou com muito otimismo, nesta quinta-feira, em seu site oficial, a consulta realizada com o osteopata francês David Boixel. Orientado pelo médico, o jogador segue viagem para o Brasil no próximo domingo com o objetivo de dar continuidade ao programa de recuperação da lesão na coxa esquerda. ?Viajarei ao Brasil para recuperar a parte muscular e atlética e pretendo voltar o mais rápido possível para jogar e vencer o campeonato italiano?, disse. Após ressonância magnética realizada na segunda-feira, o médico da Inter, Franco Combi, constatou que a lesão de Ronaldo na coxa esquerda não era grave. ?Ele sofreu uma sobrecarga no bíceps femural da coxa?, frisou. Segundo Ronaldo, o doutor Boixel reforçou a importância do trabalho que a Inter vem realizando. ?Ele me assegurou que toda a programação de recuperação da Inter está correta. Ele me deixou tranqüilo e com muito entusiasmo?, garantiu. ?Agora é só seguir os programas e as terapias previstas?. Antes de retornar ao Brasil, Ronaldo vai ao dentista para extrair um dente infeccionado, cuja inflamação pode interferir na recuperação de lesões musculares.