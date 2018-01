Otimista, Venezuela espera pelo Brasil A Venezuela acredita que pode dificultar a tarefa da seleção brasileira e até mesmo brigar por uma vaga na segunda fase do Torneio Pré-Olímpíco do Chile. Ao contrário do time de Diego, Robinho e cia., que chegou com vários dias de antecedência a Concepción, o time comandado pelo técnico Ramón Hernández fez o primeiro treino na cidade apenas na segunda-feira à tarde. Porém, o elenco está se preparando há várias semanas para a competição. Richard Paéz, treinador da seleção principal e auxiliar de Ramón Hernández na sub-23, afirmou que o principal objetivo da equipe no Pré-Olímpico será "continuar mostrando que o futebol da Venezuela está em evolução". A equipe fez vários amistosos, entre eles uma série de partidas no Brasil e terminou a preparação com um jogo diante de um combinado cubano. "O time ganhou experiência, e isso é mais importante do que os resultados", avaliou Paéz, para quem o Pré-Olímpico não será fácil para ninguém, daí a justificar o otimismo venezuelano.