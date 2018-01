Ótimo negócio: craques a longo prazo Kaká é o nome do momento, o jogador mais badalado e em torno do qual se fazem prognósticos otimistas. O meia-atacante tem sido ponto de referência e fator de desequilíbrio no São Paulo. A alegria de seus passes e gols pode durar pouco tempo no time paulista, já que crescem os olhos de estrangeiros, dispostos a colocar a mão no bolso para tirá-lo de ?casa?. Mas o astro em ascensão deve render muito para os cofres do Morumbi ? não só em eventual transferência, e sim por toda a carreira profissional. Leia mais no Estadão