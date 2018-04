Ottavio Bianchi assume a Fiorentina A Fiorentina apelou para o veterano técnico Ottavio Bianchi como alternativa para fugir do rebaixamento. O treinador, de 58 anos, ficou famoso na década de 80 ao comandar o Napoli no título inédito de 86-87. A Fiorentina é penúltima colocada do Campeonato Italiano, com 15 pontos (5 a mais do que Venezia), e na semana passada ficou sem Roberto Mancini, que se demitiu do cargo.