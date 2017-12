Otto Pfister diz que Togo foi à Alemanha para aprender O técnico do Togo, o alemão Otto Pfister, afirmou nesta segunda-feira que sua equipe foi à Copa para "aprender" e disse que seus jogadores podem se sentir "orgulhosos" do jogo que fizeram contra a Suíça, apesar da derrota de 2 a 0, em Dortmund. O resultado levou os africanos à eliminação no Mundial. "Os suíços não tiveram muitas chances. O que acontece é que eles souberam aproveitar melhor do que nós todas as oportunidades que tiveram", declarou o treinador, que antes da estréia no Mundial renunciou ao comando da equipe por causa de problemas relacionados às premiações. No entanto, ele retornou a seu posto após os jogadores insistirem muito. Aliás, um dia antes da partida os atletas do Togo ainda insistiam em uma greve por conta do não pagamento da premiação referente a classificação do país para a copa do Mundo. Mas após uma reunião entre dirigentes, jogadores e uma intervenção da Fifa, os africanos resolveram entrar em campo para seu segundo jogo na competição. "Não podemos estar felizes", disse Pfister, "mas Togo veio aqui para aprender e creio que deu um bom espetáculo. Podemos sentir orgulho". O Togo encerra sua participação no Mundial da Alemanha contra a França (que ainda briga por uma vaga nas oitavas-de-final), na próxima sexta-feira, em colônia, às 16h (de Brasília).