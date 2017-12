Ourinhos pode garantir vaga na final O Pão de Açúcar/Ourinhos pode garantir nesta terça-feira, às 20 horas, vaga para final do Estadual Feminino de Basquete, uma vez que lidera a série (melhor-de-cinco) sobre o São Caetano ? 2 a 1. O vencedor enfrenta a Unimed/Americana, atual campeã paulista e brasileira. O técnico do São Caetano, Norberto da Silva, o Borracha, sabe do favoritismo do Ourinhos, mas sonha alto. ?Temos condições de reverter o resultado atuando em casa, mesmo sabendo que o nosso time é mais fraco.? Os placares baixos das duas séries na reta final da competição ? 67 a 49 (primeiro jogo do Americana) e 65 a 57 (primeiro jogo do Ourinhos) são justificadas por Borracha. ?Além de os times errarem mais por conta do nervosismo, os grandes times (Americana e Ourinhos) trouxeram reforços?, analisa. A lateral Janeth e a pivô Cínthia Tuiú foram contratadas pelo Ourinhos. O Americana conta com a ala/armadora Claudinha e a pivô Graziela, que estavam jogando na França e na Itália, respectivamente. Nesta segunda-feira, foram anunciados mais dois reforços no Americana: a pivô Erika de Souza e a ala Amaya Valdemoro, da seleção da Espanha, que disputarão a partir de sexta a Liga Mundial de Clubes. O Americana recebe sexta-feira, às 20 horas, o First Bank Basketball, da Nigéria. Sem o mesmo poder econômico, o São Caetano não teve cacife para contratar jogadoras. Em razão disso, o técnico Borracha sente-se prejudicado. ?Parece que estamos iniciando um novo campeonato.? O clube do ABC foi eliminado na edição passada nesta fase pelo Ourinhos por 3 a 1. Nacional Masculino - Universo/Ajax e Flamengo/Petrobras abrem a rodada da fase semifinal, em série melhor-de-cinco, na sexta-feira, às 18 horas, em Goiânia. Na outra série, Corinthians/Mogi e Unit/Uberlândia jogam domingo, às 14 horas, em Mogi.