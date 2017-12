Ourinhos vence com 28 pontos de Erika A pivô Erika marcou 28 pontos e pegou 18 rebotes para ser o destaque da quinta rodada, neste domingo, no Campeonato Nacional Feminino de Basquete. Ajudou o Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos a vencer a principal rival da temporada, a Unimed/Americana, por 80 a 52 (42 a 29), jogando em Americana. Janeth fez 22 pontos para Ourinhos, o único invicto no torneio, com cinco vitórias. Americana tem três vitórias, uma derrota e um jogo a menos. No outro jogo deste domingo, o São Paulo/Guaru ganhou do Databasket/São Bernardo por 78 a 71. Irregular, Guaru só assegurou a vitória no final. ?Treinamos muito essa semana e estávamos cansadas. Mas vencemos, o que era importante?, disse Karla. A rodada será completada nesta segunda-feira com Lages/Consórcio Battistella e Santo André, às 20 horas, em Santa Catarina.