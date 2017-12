Outro jogador do Vasco vai à Justiça Depois do meia Juninho Pernanbucano e do zagueiro Júnior Baiano recorrerem à Justiça contra o Vasco para garantirem os seus passes, por causa de salários atrasados, outros jogadores do clube ameaçam seguir o exemplo, de acordo com a advogada Gislane Nunes. "Fui procurada por vários jogadores do Vasco. Além do Juninho e do Júnior Baiano, já estou me preparando para entrar na Justiça para mais um atleta", afirmou.