Outros jogos: Flu poupa titulares contra o Náutico

Com as atenções voltadas para o jogo de quarta-feira, contra o São Paulo, pela Libertadores, o Fluminense entra em campo com time reserva contra o Náutico, às 16 horas, no Maracanã. O goleiro Fernando Henrique será o único titular, como já aconteceu na estréia - empate de 0 a 0 com o Atlético Mineiro. Veja também: Classificação Resultados / Calendário Em Porto Alegre, o técnico Caio Júnior promete um Flamengo ofensivo contra o Grêmio. Ele formou o ataque com Marcinho e Diego Tardelli, dois jogadores leves. O time gaúcho está motivado pela vitória sobre o São Paulo (1 a 0). O Goiás caiu na Copa do Brasil, perdeu a decisão do Campeonato Goiano e trocou de técnico - Caio Júnior por Vadão. O Atlético-MG viveu situação idêntica, com o técnico Geninho pedindo demissão - Marcelo Oliveira dirige a equipe hoje. Os times fazem se enfrentam às 16 horas, em Goiânia. O Coritiba pega o Figueirense às 18h10, em Florianópolis, com quatro alterações no time que ganhou do Palmeiras por 2 a 0.