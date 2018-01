Ouvidor não vê torcedores fora do estádio Carlos Alberto Torres, o capitão do tricampeonato mundial, e nomeado no começo do mês como ouvidor da CBF para cumprir o Estatuto do Torcedor, esteve no estádio Brinco de Ouro no jogo em que o São Paulo venceu o Guarani, por 1 a 0. E, como ficou dentro de um camarote, não deve ter visto o fato mais grave envolvendo os torcedores. Cerca de 500 sãopaulinos não conseguiram entrar no estádio por determinação da Polícia Militar, que fechou os portões 20 minutos antes do início do jogo por considerar arriscado colocar mais pessoas no local reservado à torcida visitante. Uma minoria estava com ingressos nas mãos. Esta não é a primeira vez que acontece problemas com os visitantes no Brinco. A diretoria reservou 5.300 ingressos aos visitantes, mas havia uma superlotação no lugar reservado com muita gente assistindo o jogo de pé ou mesmo nas escadarias. Segundo a administração do clube, a área é suficiente para abrigar o número de ingressos vendidos. O problema seria que muitos torcedores compraram bilhetes destinados ao bugrinos, ao preço menos de R$ 10 contra R$ 15 dos visitantes. Há muito tempo se discute a criação de uma divisão diferente no estádio, abrindo também outra cabeceira para a torcida de fora, composta por muitos torcedores da região. Este esquema era adotado no passado. Quando o Guarani recebe grandes clubes paulistas, como São Paulo, Corinthians e Santos, o espaço é insuficiente. A direção se defende ao garantir que atende o regulamento do Campeonato Brasileiro, que determina a cessão de 10% dos ingressos aos visitantes. A carga total deste jogo foi de 20 mil bilhetes. Por causa do acúmulo de sãopaulinos fora do Brinco foram registrados algumas confusões na Avenida Princesa d´Oeste. Vários carros foram depredados e as brigas só acabaram com a intervenção dos policiais, inclusive com uso da violência. No final do jogo, um grupo de torcedores protestou nos portões dos vestiários do Guarani. Alguns deles até invadiram o local. Quatro deles foram presos. O ouvidor Torres, porém, não fez alusão a este problema. Antes do jogo ele comentou que veio acompanhar o Guarani por ser um clube simpático. No final, após as confusões, ninguém mais viu o novo funcionário da CBF que, segundo ele próprio, está no cargo há menos de um mês.