Em adeus do Inter, D'Alessandro agradece torcida 'fenomenal'

A estreia do Internacional no Campeonato Gaúcho e a disputa da Supercopa Gaúcha foram ofuscadas pela despedida de D'Alessandro do clube. Negociado com o River Plate, o meia entrou em campo e participou do empate por 0 a 0 com o São José, que terminou com a vitória por 3 a 2 na disputa dos pênaltis, na noite de quarta-feira. Ovacionado pelos torcedores, ele agradeceu o carinho recebido desde que chegou ao time em 2008.

"Participar do jogo não foi fácil, a torcida mexe muito comigo, é complicado. Recebi mais do que pude dar nesses anos. O torcedor é fenomenal, deu demonstrações de carinho que não se encontra fácil", afirmou D'Alessandro, ao fim do confronto que rendeu ao Inter a conquista da Recopa Gaúcha e o seu primeiro ponto no Campeonato Gaúcho.

D'Alessandro se tornou ídolo do Internacional por seus sete anos e meio de serviços prestados. Com estilo de jogo aguerrido, mas também de muita inspiração com a bola no pé, virou símbolo de um período bastante vitorioso do clube, com as conquistas de uma Copa Libertadores, uma Copa Sul-Americana, uma Recopa Sul-Americana, uma Copa Suruga e seis Campeonatos Gaúchos. Agora também levou a taça da Recopa Gaúcha.

Titular diante do São José, D'Alessandro quase marcou um belo gol na sua despedida, já no segundo tempo, quando acertou o travessão da meta adversária em uma finalização de fora da área. Depois, aos 35 minutos, foi substituído, encerrando a sua passagem pelo Inter.

Após o jogo, o técnico Argel aprovou a atuação dos seus jogadores, ainda que o time não tenha vencido. "O mais importante foi a exibição da equipe, equilibrada, segura, com posse de bola. Fizemos uma partida muito boa", comentou.

Agora já sem D'Alessandro, o Inter voltará a jogar no próximo sábado, quando vai encarar o Ypiranga, no Beira-Rio, em duelo adiado da primeira rodada do Campeonato Gaúcho.