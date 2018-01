Ovos e farinha nos 18 anos de Diego Na chegada, cumprimentos e algumas gozações. No final do treino, ovos quebrados na cabeça e muita farinha de trigo, com Leão apenas observando, à distância. Foi assim o primeiro dia de trabalho de Diego, após atingir à maioridade. "Não estava preparado para a ?ovada?, embora aqui no Santos nenhum jogador consegue se livrar dela no dia do aniversário. Até pensei que em razão de o treino ter começado muito cedo, haviam esquecido de trazer de casa ou de comprar os ovos e a farinha, mas na hora que terminou a movimentação em campo, o William começou a bagunça", afirmou Diego. Como a maioria dos jogadores, Diego estranhou muito o treino começando tão cedo - às 7h30 - e, em tom de brincadeira, promete juntar alguns companheiros para dar uma surra em Robinho se ele chegar atrasado outra vez. "O cara não consegue acordar e a gente é que paga o pato", reclamou. Na sala do café da manhã e nos vestiários, os jogadores brincaram com ele. "Agora você já tem 18 anos e tem que ter juízo e deixar de aprontar." Neste sábado, bem cedo, Diego vai com os pais para uma praia do litoral norte, de onde só voltará na terça-feira, a tempo de se reapresentar ao técnico Leão, às 16h. Ele recebeu um fax de uma escola de samba da capital, convidando-o para ser o destaque de uma das alas. Agradeceu, mas não teve coragem de aceitar. "Isso não combina comigo e nem sei sambar. Acho o Carnaval bonito, mas se eu fosse desfilar, acabaria pagando mico e me desgastando. O melhor é descansar." O pai de Diego, Djair Cunha, chegou nesta sexta cedo a Santos e esclareceu a sua viagem à Itália e o encontro que teve com o presidente da Internazionalle, da Milão, Massimo Moratti. "Não entendo a razão de estranharem, se não fiz nada de errado. Apenas fui convidado, com passagens e hospedagem pagas, pela Internazionalle e aceitei o convite, como já aconteceu com a Juventus, de Turim, e clubes da Inglaterra e da Espanha." Ele nega que esteja procurando apressar a transferência do filho para o futebol europeu e disse que respeita o presidente do Santos, Marcelo Teixeira. "Jamais iria fazer tentar negociar Diego antes de falar com o clube." Djair também diz que gosta de conhecer as cidades para onde eventualmente Diego poderá se transferir. "Sei do gosto meu filho e na hora poderei decidir o que é melhor para ele, onde vai se sentir melhor." Como parceiro do Santos, com 40% dos direitos federativos de Diego, além de seu procurador, Djair prepara o terreno para o filho ir para a Europa desde quando ele tinha apenas 16 anos e passou a ser divulgado na Itália, Espanha, Alemanha e Inglaterra pelo agente Fifa Dino Lamberti e a cuidar do passaporte italiano. E deve ser ele quem consegue convencer os mais importantes clubes europeus para convidar Djair para falar sobre o futebol do meia santista. O Santos faz o seu papel, fingindo que não gosta.