Owen acredita que estará bem na Copa O atacante inglês Michael Owen acredita que a fratura que sofreu no pé direito (quebrou o quinto osso do metatarso) não vai lhe prejudicar para a Copa do Mundo deste ano, na Alemanha. Em entrevista a uma emissora inglesa de televisão, ele não escondeu sua decepção, mas mostrou que procura encarar o fato de forma positiva: ?É decepcionante (a lesão), mas com isso terei muito tempo de descanso para o Mundial?, afirmou. Quem também acredita na recuperação rápida do jogador é o técnico do Newcastle, Graeme Souness, equipe que Owen defende. ?É um duro golpe para todos, sabemos que com ele podemos ganhar jogos mesmo com ele não estando bem. Ele voltará logo, temos outros exemplos de jogadores com esse mesmo tipo de lesão, como foi com o David Beckham em 2002?, lembrou.