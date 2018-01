Owen acredita que vai voltar à Inglaterra antes da Copa O atacante inglês Michael Owen, que está afastado do futebol por causa de uma lesão no dedo do pé direito, revelou nesta terça-feira que espera estar pronto para disputar os amistosos da Inglaterra antes da Copa do Mundo. "Adoraria jogar ao menos uma partida. Estou com a cabeça voltada para isso", explicou Owen, que se contundiu no final de dezembro do ano passado e foi obrigado a passar por duas cirurgias. No dia 8 de maio, o técnico da seleção inglesa, o sueco Sven Goran Eriksson, vai convocar os jogadores que enfrentarão a Hungria, no dia 30 de maio, e a Jamaica, no dia 3 de junho. A Inglaterra está no Grupo B da Copa do Mundo, ao lado de Trinidad & Tobago, Suécia e Paraguai.