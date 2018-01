Owen diz que estará 100% para a Copa do Mundo O atacante Michael Owen, da seleção inglesa e do Newcastle, afirmou nesta segunda-feira que estará 100% para a disputa da Copa do Mundo da Alemanha, em junho. O inglês, de 26 anos, está sem jogar desde o final do ano passado, quando fraturou o osso do pé direito em uma partida contra o Portsmouth. Na última sexta-feira, Owen teve que fazer uma nova cirurgia no local. "O osso do pé precisou de outro pequeno reparo, mas a cirurgia foi tranqüila. Espero estar jogando dentro de quatro semanas", declarou o atacante ao jornal inglês The Times. Owen também revelou que está convencido de que não terá problemas para disputar a Copa do Mundo da Alemanha, que começa no dia 9 de junho.