Owen é mais uma desfalque da Inglaterra A Inglaterra terá mais um importante desfalque na partida contra a Turquia, no sábado, válida pela fase de classificação à Eurocopa 2004. O atacante Michael Owen não se recuperou de uma lesão na tíbia, sofrida na derrota do Liverpool para o Arsenal, e sequer viajou nesta quinta-feira com a equipe nacional para Istambul, local do jogo. Esta é a segunda baixa importante na seleção inglesa comandada pelo sueco Sven Goran Eriksson. No início da semana, ele foi orientado pela Federação Inglesa a não convocar o zagueiro Ferdinand, uma vez que o jogador ?esqueceu? de realizar um exame antidoping de rotina. O centroavante Darius Vassell, do Aston Villa, deve ser o titular na partida, no lugar de Owen. Emile Heskey, Wayne Rooney e James Beattie também disputam a vaga. Portanto, a missão de David Beckham conduzir os ingleses a pelo menos um empate é ainda maior neste sábado. Em caso de derrota, a Inglaterra vai disputar a repescagem.