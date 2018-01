Owen é operado e volta em 10 semanas Os médicos que nesta terça-feira fizeram a cirurgia no pé direito do atacante Michael Owen (fratura no dedão), em Manchester, deram uma boa notícia para a torcida inglesa. O tempo de recuperação do jogador do Newcastle será de 10 semanas, e não mais de 13. Assim, Owen deverá ter condições de defender a Inglaterra na Copa da Alemanha, em junho.