Owen está fora da Copa e vai voltar para a Inglaterra A Federação Inglesa de Futebol informou, nesta quarta-feira, que Michael Owen está fora do Mundial. Exame de ressonância magnética realizado pela manhã (horário local), em um hospital alemão, revelou que a lesão no joelho direito é séria. O atleta vai retornar à Inglaterra imediatamente, segundo a entidade. Owen se contundiu no início da partida desta terça, em que a Inglaterra empatou com a Suécia por 2 a 2 e garantiu o primeiro lugar do grupo B. "Evidentemente, a notícia é péssima", disse o atacante do Newcastle United, ao ser informado do resultado do exame. "Assim que torci o joelho, soube que era sério. Estou muito chateado. Agora, vou voltar para casa e começar a trabalhar com a equipe médica do Newcastle. Lamento muito deixar meus amigos aqui na Alemanha, mas estou convencido de que eles podem continuar e alcançar o sucesso". O técnico da equipe, o sueco Sven-Goran Eriksson, não escondeu sua decepção. "Michael vem tendo muito azar com contusões desde a época do Natal. Lamento muito que ele não possa seguir na Copa. É horrível para ele e uma grande perda para o time. Mas estou convencido de que ele vai trabalhar duro para se recuperar e voltar para o Newcastle e para a seleção. Ele é um verdadeiro profissional e uma pessoa muito forte mentalmente".