Owen fora três meses por fratura no pé O atacante inglês Michael Owen, do Newcastle e uma das grandes esperanças da Seleção Inglesa de futebol para a Copa do Mundo de 2006, fraturou o quinto osso do metatarso (no pé) neste sábado, na partida de sua equipe contra o Tottenham, pela rodada do Campeonato Inglês, e ficará longe dos campos por pelo menos três meses. Com essa previsão inicial dos médicos, o atacante deve ter condições normais de disputar o Mundial. O lance onde Owen se machucou aconteceu no primeiro tempo, num choque com o goleiro Paul Robinson. Desde sua chegada ao Newcastle (ele foi contratado do Real Madrid em agosto por 29 milhões de euros), o atacante marcou sete gols em nove jogos.