Owen marca 3 na vitória do Liverpool Com três gols de Michael Owen, o Liverpool ganhou de virada do Spartak, por 3 a 1, nesta terça-feira, em Moscou. A vitória fora de casa deixou a equipe inglesa numa boa situação no grupo B da Liga dos Campeões da Europa. Tem 7 pontos, contra 9 do Valencia e 4 do Basel, que se enfrentam ainda hoje pela quarta rodada da competição. Enquanto isso, o time russo segue na lanterna, sem marcar pontos.