Owen negocia retorno à Inglaterra O atacante inglês Michael Owen, do Real Madrid, estuda a possibilidade de voltar a jogar na Inglaterra. O jogador de 25 anos revelou nesta quarta-feira estar mantendo contatos com ?três ou quatro? clubes da primeira divisão inglesa e deixou claro que pode deixar o clube espanhol. Apesar de ter sido contratado na condição de estrela internacional, Owen sempre foi reserva no Real Madrid. Era considerado o quarto atacante, perdendo a briga com Ronaldo, Figo e Raúl. Neste início de temporada européia os seus problemas aumentaram ainda mais, com as contratações dos brasileiros Júlio Baptista e Robinho. O craque inglês considera que agora, suas chances de ser titular são ainda mais remotas. ?O clube fez duas contratações de peso e é compreensível que se façam especulações sobre o meu futuro?, disse Owen. ?Os dirigentes do Real conversaram com os meus representantes no final de semana e reafirmaram que gostariam que eu ficasse. Disseram, porém, que não iriam se opor se eu recebesse uma boa proposta para voltar à Premier League?, acrescentou. ?Por conta disso, mantive breves contatos com três ou quatro equipes inglesas, mas não há nenhuma negociação formal?, informou o jogador que, como previsto, viajou com a delegação do Real para a Áustria, onde a equipe passará duas semanas em trabalho de pré-temporada. Newcastle e Manchester United teriam manifestado interesse no atacante, que na última temporada fez 26 jogos pelo Real e marcou 16 gols. O clube espanhol não confirma, mas especula-se que pretende pedir ? 23 milhões pela liberação de Owen, nada menos que o dobro do que passou ao Liverpool no ano passado.