Owen pode trocar Real pelo Newcastle O atacante inglês Michael Owen está muito perto de voltar para sua terra natal. Nesta quarta-feira, o Newcastle chegou a um acordo com o Real Madrid e deixou para o jogador a decisão de voltar ao futebol inglês ou ficar na Espanha e lutar por um lugar no concorrido ataque do time comandado pelo brasileiro Vanderlei Luxemburgo. ?O Newcastle aceitou todas as condições e o preço pedido pelo Real Madrid. A compra acertada será um recorde para o clube. Agora tudo depende do jogador e de seus empresários?, informou um comunicado divulgado no site oficial da equipe inglesa, que disputa a primeira divisão. Owen quer muito ser titular no Real Madrid, mas estuda uma transferência por causa das recentes aquisições da equipe espanhola - os brasileiros Júlio Baptista e Robinho. ?Falei com o presidente (Florentino Pérez) antes do amistoso no Bernabeu (contra a seleção da MLS, na terça). Foi uma conversa sobre o meu futuro e disse que gostaria muito de continuar aqui. Mas falta um ano para a Copa e preciso jogar regularmente?, disse o atacante, que deverá se decidir nos próximos dias. Antes do Newcastle, outro clube inglês fez uma proposta pelo futebol do atacante. O Everton, quarto colocado na temporada passada, teve sua oferta negada imediatamente, já que Owen iniciou sua carreira no rival Liverpool, onde jogou por oito anos.