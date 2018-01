Owen treina com bola pela primeira vez desde a cirurgia Nesta quinta-feira, o atacante inglês Michael Owen calçou chuteiras pela primeira vez desde o dia 31 de dezembro, quando fraturou um osso do pé direito na partida contra o Tottenham pelo Campeonato Inglês. Nesse período ele passou por duas cirurgias. ?Ele fez uma corrida leve junto com seus companheiros e depois bateu um pouco na bola. Quando acabou o treino ele estava muito feliz?, disse Glenn Roeder, técnico do Newcastle. Com isso, é boa a possibilidade de Owen, que tem 26 anos, disputar seu terceiro Mundial pela seleção inglesa. Ele já disputou as Copas de 1998, na França, e 2002, na Coréia do Sul e no Japão.