Pablo diz que levará torcida do Corinthians no coração

Após quase dois meses fora do Corinthians, o zagueiro Pablo publicou uma mensagem agradecendo ao apoio da torcida do Corinthians e demonstrando apoio ao clube e seus antigos companheiros. Depois de meses de negociação para sua contratação, as conversas foram encerradas e ele teve que retornar ao Bordeaux.

“Fala RAPAZIADA:

Hoje quero me dirigir diretamente aos torcedores do Corinthians para agradecer por um ano maravilhoso, cheio de muito trabalho e de duas grandes conquistas, que sem o apoio de vocês torcedores não seria possível. Com vocês ao nosso lado saímos da desconfiança no começo para a consagração de um time ao longo da temporada. Nunca vou esquecer de nossa convivência e da relação de respeito que mantivemos. Era sair na rua e ver como vocês são extremamente participativos no dia a dia do clube e quantos gestos de carinho tiveram comigo e minha família. Muito obrigado do fundo do coração. Jogar no Corinthians me proporcionou ótimos momentos e esses foram momentos especiais e seguirão inesquecíveis. Mesmo de longe vou estar com vocês no coração.Para meus amigos quero desejar uma ótima estreia no Paulistão”, postou o zagueiro, pouco antes do Corinthians enfrentar a Ponte Preta, na quarta-feira.

Sem acordo com o Corinthians, Pablo chegou a conversar com outros times brasileiros – Flamengo, Atlético-MG e Palmeiras foram alguns dos que demonstraram interesse, mas por enquanto, ele vai permanecer no Bordeaux para a disputa do Campeonato Francês. A demora na negociação irritou a diretoria do Corinthians de tal forma que o atleta foi dispensado pelo clube antes mesmo do término de seu contrato de empréstimo.

Por causa disso, Pablo não participou do jogo contra o Atlético-MG, em partida que o Corinthians recebeu a taça de campeão brasileiro. O defensor recebeu sua medalha de campeão ,dias depois.