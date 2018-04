Pablo e Agüero podem desfalcar Atlético de Madri, no Espanhol

O zagueiro espanhol Pablo e o meia argentino Sergio Agüero, podem desfalcar o Atlético de Madri na partida de domingo contra o Villarreal, no estádio Vicente Calderón, pelo Campeonato Espanhol. Nesta sexta-feira, os jogadores não treinaram, e apenas continuaram o trabalho de recuperação no ginásio do clube. Amanhã o técnico Javier Aguirre avaliará o estado físico dos atletas, ambos titulares, e decidirá se eles serão relacionados para a partida. Além dessas dúvidas, Aguirre também não poderá contar com o meia brasileiro Thiago Motta, além do atacante espanhol Mista, que se recuperam de lesões, e do atacante uruguaio Diego Forlán, que deverá ficar cerca de três semanas de fora devido a uma lesão na coxa esquerda. Por outro lado, o técnico poderá contar com o meia português Maniche, cuja lesão não é grave, como confirmaram os exames médicos aos quais foi submetido na manhã de hoje.