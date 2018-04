Pablo se esquiva e não garante permanência no Corinthians em 2018

O que parecia definido, teve uma reviravolta e, neste momento, não é possível projetar o futuro do zagueiro Pablo. Ele tem contrato de empréstimo com o Corinthians até dezembro e todas as partes da negociação já tinham dito que ele ficaria, mas as negociações pararam e nem o jogador sabe dizer qual será o desfecho dessa situação.

“Eu não sei (se vai ficar). Temos muito tempo para decidir isso. Eu estou muito tranquilo e focado no Corinthians. Fiquei um mês fora e estou concentrado em ajudar a equipe apenas”, disse o defensor.

Ao ser questionado sobre o que mudou, já que todas as partes, inclusive ele, dizia que o acerto estava próximo, se esquivou novamente. “Tem que perguntar para a direção. Estava realmente tudo certo, mas teve uns empecilhos. Vamos ver”.

O Corinthians acertou a compra com o Bordeaux, clube dono dos direitos federativos do jogador, mas a conversa com o empresário do atleta não avançou, pois o time brasileiro queria pagar as luvas da negociação em parcelas e o agente queria a vista. Com o passar do tempo, o clube francês também começou a se irritar com a demora no acerto e segundo pessoas que participam da negociação, clubes e agente não conversam já alguns dias.

Apesar da negociação travada, o jogador e seu empresário garantem que ele não deixará o clube antes de dezembro, quando termina seu contrato.