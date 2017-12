Pacaembu: confusão na entrada de torcida O ambiente que era tranqüilo no Pacaembu até cerca de 1 hora antes do início do jogo Corinthians x Internacional, se transformou. E para pior. Com todos os 32 mil ingressos vendidos antecipadamente, muita gente deixou para chegar ao estádio em cima da hora e, a cinco minutos do início da partida, a confusão é grande nas imediações do estádio. Há uma fila enorme na entrada principal do estádio e muita gente certamente vai perder o início do jogo. O meia Roger, que está machucado e fica de fora do time até o final do campeonato, esteve no Pacaembu. Ele foi o orador do grupo, pouco antes de o time subir para o gramado.