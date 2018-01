Pacaembu faz 63 anos com festa corintiana Pacaembu em tupi é traduzido por atoleiro, terras alagadas, uma referência ao local em que o mais tradicional campo de futebol de São Paulo foi construído. O estádio completou neste domingo 63 anos de existência. E o futebol resolveu homenagear o templo. Convidaram veteranos de Corinthians e Palmeiras para a festa, na preliminar do jogo Corinthians e Flamengo. E o Palmeiras sofreu de novo. Saiu derrotado por 2 a 1 para os velhinhos corintianos. Atoleiro sem fim. Jogadores que não têm nada com a história recente do time verde foram obrigados a ouvir: "Ão, ão, ão, Segunda Divisão"- provocações dos torcedores do Corinthians. Dudu e César Maluco, famosos na década de 70 quando o Palmeiras era lembrado por Academia de Futebol, não deram muita atenção às ironias do pessoal da arquibancada. Fora os dois, a maioria do time de veteranos não é uma boa lembrança aos torcedores do Palmeiras. Denis, da pixotada da decisão contra a Inter de Limeira em 1986, comandou a equipe. Estavam lá também Ditinho, Arouca, Esquerdinha, Betinho, Valdir, entre outros e o intruso Gilberto Costa. "Nunca joguei no Palmeiras. Fui convidado de última hora porque faltaram alguns jogadores", disse o volante, que era o capitão da Inter de Limeira que conquistou o título paulista em cima dos verdes em 86. Do lado do Corinthians, poucas estrelas: Zé Maria, o Superzé; Zenon, Adãozinho, Wladimir e outros menos cotados como Célio Silva, Wilson Mano, Edson Abobrão, Zé Eduardo, Márcio. Sob quase 30 graus, das 13h30 às 15h, esses veteranos que ajudaram escrever a história do Pacaembu desfilaram pelo gramado. Alguns, como Gerson Caçapa, com mais de cem quilos. Mas ninguém esteve ali para mostrar habilidade, porte atlético. A maioria já dobrou a casa dos 45 anos. Os ex-jogadores foram ao estádio jogar bola pela festa. Os do Palmeiras deram azar. Jogaram para a torcida do inimigo. A maioria no Pacaembu era de corintianos. Uma infeliz coincidência. Jogaram no estádio de nome Atoleiro. Nada muito diferente da realidade do time de hoje comandado por Mustafá Contursi.