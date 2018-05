Pacaembu já tem áreas esgotadas para final do Campeonato Paulista

SANTOS - O torcedor que pretende assistir ao segundo jogo da final do Campeonato Paulista, entre Santos e Ituano, domingo, às 16 horas, no Pacaembu, precisa correr porque a previsão é de que os 37.250 ingressos colocados à venda nesta segunda-feira se esgotem rapidamente.

Poucas horas depois do início da venda pela internet (para sócios) e nos estádios da Vila Belmiro, Pacaembu, Novelli Júnior (Itu) e Anacleto Campanella (São Caetano do Sul) e do ginásio do Ibirapuera já tinham acabado as entradas das arquibancadas dos setores amarelo e verde.

Foram mantidos os preços dos ingressos da primeira final. Os mais baratos são as de arquibancadas com entrada pelos portões 21 e 22, vendidos a R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia. Também a entrada do tobogã custa R$ 40 a inteira e 20 a meia. E o mais caro é a cadeira coberta azul: R$ 200 a inteira e R$ 100 a meia.