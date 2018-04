Pacaembu quer acordo para ter jogos ?Nunca o Pacaembu esteve tão lindo?. Esta definição do administrador do estádio, Olívio Pitta, pode ser exagerada, mas não chega a ser mentira. Sem abrigar uma partida desde 21 de novembro, o gramado do Paulo Machado de Carvalho não teve de suportar, em janeiro, chuvas e jogos ao mesmo tempo, combinação que costuma destruir os gramados. Além disso, esse período de ?férias? serviu para a administração fazer algumas reformas na estrutura do local, como o conserto do portão principal e a impermeabilização da marquise sobre as numeradas. Leia mais no Jornal da Tarde