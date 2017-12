Pacaembu será sede do Museu do Futebol O passado, o presente e até o futuro do futebol, em especial onde ele melhor se expressa, nos brasileiros, apresentados de forma dinâmica, interativa, moderna e carregada de emoção, como não poderia deixar de ser. Imagens, troféus, peças, documentos, alguns muito raros, personagens que fizeram e escrevem sua rica história ali expostos, por vezes disponíveis para um inesquecível bate-papo. Tudo acomodado arrojadamente no estádio que parece manter uma relação de empatia com a torcida, o Pacaembu, reestruturado. Essa é a proposta do Museu do Futebol, obra que será lançada hoje, em São Paulo, com a presença de Pelé, de José Roberto Marinho, da Rede Globo, do prefeito José Serra e do presidente da CBF, Ricardo Teixeira. ?É para valer?, afirma Leonel Kaz, curador do museu a ser criado com investimentos de R$ 25 milhões. Hoje será assinado um termo de cooperação entre a Prefeitura, através da Secretaria de Esportes e da São Paulo Turismo, e a Fundação Roberto Marinho para a execução do projeto, previsto para ser concluído em dois anos, com apoio da CBF e da Rede Globo. A parceria já garante ao Museu do Futebol um acervo de imagens de alguns dos momentos mais importantes da trajetória única do País nesse esporte. ?Vamos resgatar essa dívida que temos com o futebol?, diz Kaz. ?Mas não será um museu depósito. O futebol não é jogado apenas dentro do campo. Há uma superposição entre a sua história e a do Brasil do século 20?, explica o curador, para dar o tom da mostra, também a cargo da museógrafa Daniela Thomas. ?Teremos, por isso, também, forte espírito educacional?, explica Kaz. O futebol é, essencialmente, emoção. E a devoção a seus mitos, ao clubes, influência cultural, como na música, no comportamento humano, serão privilegiados no museu. Avançados recursos tecnológicos serão utilizados para inserir o visitante no complexo universo da paixão gerada pelo futebol. O indivíduo poderá ver, identificar-se no museu. ?A idéia é fazer com que cada visitante se sinta como se assistisse a um jogo, mas de final de Copa do Mundo, e ao completar a visita esteja extenuado?, comenta, rindo, Kaz. Poucas manifestações espontâneas são tão representativas da cultura brasileira quanto o seu fervor pelo esporte que mais ama. ?A iniciativa é uma conquista da povo.? Kaz lembra que, ?claro, o museu não esquecerá de todos os aspectos que envolvem o futebol, como esquemas táticos e regras.? A linha filosófica da mostra e a arquitetura do espaço irão se completar no Pacaembu. O responsável pela concepção e implantação do projeto do museu no estádio é o arquiteto Mauro Munhoz. ?Não pode haver distância entre o futebol, sua história e a população. Um é a extensão do outro. Por isso, o acesso ao museu se fará diretamente da praça Charles Miller, situada em frente ao estádio.? Pensou-se em abrigar o projeto embaixo do tobogã, mas iria contra o espírito do que se deseja cultuar, por se tratar de uma área interna. Há toda uma simbologia por trás da decisão do local. ?Queremos o contato com a calçada, terra de ninguém. O futebol é uma das poucas atividades onde as classes sociais se interagem, em que o motorista fala de igual para igual com o dono da empresa.? Conceber o espaço do Museu do Futebol a partir de uma construção como a do Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, é um privilégio, segundo Munhoz. ?O Pacaembu é um marco da arquitetura, genial, respeita a topografia do sítio. Vamos explorar uma área de 5.600 metros quadrados existente entre a fachada e as arquibancadas. Foi tão bem concebido que parece não existir.? Mais: ?A obra levará à reurbanização da própria praça Charles Miller.? Como o curador, o arquiteto define a que se propõe com seu projeto: ?Permitir a qualquer cidadão, através de experiências interativas, perceber o futebol não apenas como um esporte, mas expressão de nossa cultura.?