Pacaembu terá domingo de Palestra O Palmeiras tem o mando de campo no clássico de domingo contra o São Paulo. Tem, porém, de abrir mão do Parque Antártica, em nome da segurança, e a partida será realizada no Pacaembu. A mudança partiu de um acordo entre as diretorias dos clubes e a Polícia Militar. Todos concordaram em que o campo do Palmeiras não tem condições físicas para ser sede de um clássico. A PM não escondia a sua predileção pelo Morumbi. ?O ideal para nós é que o jogo fosse realizado no Morumbi, porque a PM está acostumada com grandes jogos lá?, disse o major Fernando do 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar. Para Antônio Carlos Corcione, diretor-executivo do Palmeiras, ?não faria sentido um jogo no Morumbi, porque o campo é do São Paulo.? No último clássico entre Corinthians e Palmeiras, em maio, o torcedor corintiano Marcos Gabriel Cardoso Soares, de 16 anos, foi vítima de torcedores palmeirenses. Preocupada com o ?clima de guerra?, a PM fará uma reunião sexta-feira com dirigentes das torcidas organizadas. Domingo, haverá um reforço especial. Serão 250 policiais no estádio e mais 200 ao redor do Pacaembu. A atenção também será redobrada nas estações de trem e metrô ? especialmente Clínicas, Marechal Deodoro e Barra Funda. ?Além de separar as torcidas organizadas nos vagões, haverá revistas, e os agentes de segurança da CPTM farão escolta até a saída das estações?, disse Leopoldo Côrrea Filho, gerente de segurança da CPTM. Cerca de oito funcionários por estação reforçam o esquema de escolta. No metrô, também é adotado o mesmo sistema, além do monitoramento feito pelo Centro de Controle Operacional. O promotor público Fernando Capez, que achou a mudança ?inteligente?, reuniu-se nesta segunda-feira no Ministério Público com a torcida Independente. ?Recebi os cadastros completos.? Sexta-feira é a vez da Mancha Alviverde comparecer.