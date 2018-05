Pacaembu vai receber evento para troca de figurinhas com diversas atrações

O estádio do Pacaembu vai receber no próximo sábado, 26 de maio, das 10h às 17h, o Panini Day, evento que tem como principal objetivo possibilitar a troca de figurinhas do álbum da Copa do Mundo. Além disso, haverá uma série de entretenimento para os fãs, que poderão encontrar cromos para suas coleções e participar de muitas atividades.

Em volta do estádio, serão colocadas mesas para que as trocas de figurinhas sejam feitas com mais conforto pelos colecionadores e o Pacaembu estará aberto para que as pessoas possam conferir o novo gramado, que será inaugurado no domingo, quando será disputado o duelo entre Santos e Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Entre as atrações do Panini Day estão: Turbilhão de Figurinhas, onde os colecionadores poderão pegar, em um tempo limitado, cromos que estarão por todo lado dentro de uma cabine; o MyPanini, para os interessados fazerem sua própria figurinha; molduras de figurinhas da seleção brasileira para fotos; campeonato de bafo; desafio de cards e totem interativo com exposição de todas as capas dos livros ilustrados das Copas do Mundo da Fifa já produzidos pela Panini, desde 1970.

"Enxergamos essas iniciativas como oportunidades de conhecer pessoas, oferecer diversão para todos e desconectar um pouco o público do mundo digital, além do objetivo principal de preencher o álbum. Os visitantes terão ainda a chance de pegar figurinhas dos jogadores e as brilhantes em uma cabine que vai desafiar as habilidades dos colecionadores", explica José Eduardo Martins.

O evento é promovido pela Panini, em parceria com as secretarias da Cultura e do Esporte da Prefeitura de São Paulo e com o apoio do Museu do Futebol, instituição da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, e da Coca-Cola FEMSA Brasil. "Esse evento é uma grande oportunidade. Queremos promover a maior troca de figurinhas do mundo, e por isso acreditamos que o Panini Day pode ser tão positivo", afirma Eric Klug, diretor executivo do ID Brasil Cultura, Educação e Esporte, organização social responsável pela gestão do Museu do Futebol.

Serviço:

Panini Day

Data: 26 de maio

Horário: das 10h às 17h

Local: Estádio do Pacaembu

Endereço: Praça Charles Miller – Pacaembu, São Paulo (SP)