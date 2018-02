Pachuca chega ao Japão para disputa do Mundial de Clubes

O Pachuca chegou nesta terça-feira a Tóquio para participar pela primeira vez do Mundial de Clubes da Fifa. A equipe mexicana, que chega ao Japão como franco atiradora e sem nada a perder, contará com três dias para se preparar para a primeira partida. O Pachuca enfrentará na primeira rodada o Etòile Esportive du Sael, da Tunísia, uma equipe competitiva, que roubou a vaga reservada à África do potente Al Ahly, do Egito, uma equipe com ampla experiência no Mundial de Clubes. O torneio acontecerá entre os dias 7 e 16 de dezembro, e terá sete clubes (os seis campeões continentais mais o vencedor do Campeonato Japonês). Participarão os campeões da Europa (Milan); da América do Sul (Boca Juniors); da América do Norte e Caribe (Pachuca); da Oceania (Waitakere United); da África (Etòile Esportive du Sael); da Ásia (Sepahan) e do Campeonato Japonês (Urawa Red Diamonds).