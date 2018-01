Pachuca é campeão da Copa da Concacaf e vai ao Mundial A equipe mexicana do Pachuca conquistou nesta quinta-feira a Copa da Concacaf e se classificou para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O time derrotou na final o Chivas de Guadalajara, nos pênaltis, por 7 a 6, em jogo realizado no Estádio Hidalgo. Após empatarem em 2 a 2 no jogo de ida, há uma semana, Pachuca e Chivas ficaram mais uma vez no empate, desta vez em 0 a 0, nos 90 minutos do tempo regulamentar e na prorrogação de 30 minutos. Pelo Pachuca, converteram seus pênaltis Christian Giménez, Andrés Chitiva, Fernando Salazar, Damián Álvarez, Gerardo Rodríguez, Leobardo López e Luis Ángel Landín. Marcaram pelo Guadalajara Omar Bravo, Gonzalo Pineda, Diego Martínez, Omar Esparza, Edgar Mejía e Jonny Magallón. Alberto Medina perdeu sua cobrança. O Mundial da Fifa será disputado em dezembro, no Japão. O Pachuca é o primeiro time classificado para a competição.