Pachuca só empata com o Cuenca O Pachuca, do México, vai disputar na última rodada do Grupo 8 a classificação contra o Sporting Cristal (PER) uma vaga na próxima fase da Copa Libertadores. É que o time empatou por 1 a 1 com o Deportivo Cuenca, do Equador, e chegou aos 7 pontos, empatando com os peruanos na vice-liderança. Os gols da partida foram marcados por Cristian Carnero (Cuenca) e Andrés Chitiva (Pachuca). O líder do grupo é o Boca Juniors. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada da Copa Libertadores 2005.