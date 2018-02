Paciência: a receita da seleção brasileira A seleção brasileira enfrenta a Argentina apreensiva e ainda sob o impacto do corte de Ronaldinho Gaúcho. A preocupação da comissão técnica e, em especial, dos jogadores é por novas lesões no confronto mais importante da sexta rodada das Eliminatórias da Copa, nesta quarta-feira, 21h45, em Belo Horizonte. Nenhum jogador do Brasil vai jogar sem medo de estourar os músculos. Carlos Alberto Parreira está ansioso. Teme perder peças importantes que possam acabar com seu projeto de conquistar seis pontos contra os argentinos e os chilenos, adversários de domingo, em Santiago. Seis pontos que, na avaliação do técnico, dariam ao Brasil uma caminhada sem grandes percalços nas longas Eliminatórias para a Copa de 2006. A lesão de Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores trunfos da seleção, fez Parreira alterar seus planos. Agora, o time não pode ir com tudo para cima dos argentinos, sob pena de perder outros jogadores imprescindíveis como Ronaldo, Roberto Carlos e Kaká, que têm reclamado de dores musculares. Cautela é a palavra-chave. Paciência acima de tudo. Parreira pede ainda cuidado total aos contragolpes do inimigo. "Eles têm um contra-ataque poderosíssimo. Não podemos dar chance. Eles podem usar essa arma sem preocupação. O ideal é sempre ter de sete a oito jogadores nossos atrás da linha da bola. Ocupar bem os espaços", alertou o treinador. Parreira queria também dar velocidade na saída de bola, ritmo forte, para não deixar a Argentina se organizar. Mudou de idéia depois da lesão de Ronaldinho Gaúcho. Toque de bola, paciência, fazer a torcida jogar com o time e não contra são os novos trunfos do Brasil. Outra arma da seleção que o treinador aposta: os lançamentos de Edmílson. Contra a Catalunha, o volante foi decisivo com a bola longa, de surpresa. "Quem vai ditar o nosso ritmo é o Edmílson", reconheceu o lateral Roberto Carlos. O papel de Emílson cresceu de importância depois que Parreira optou por Luís Fabiano na vaga de Ronaldinho Gaúcho. O atacante do São Paulo gosta de jogar em função das bolas longas, lançamentos. Ronaldo também. Com base nesses lançamentos e na movimentação constante de Luís Fabiano e Ronaldo, Parreira espera surpreender os argentinos. "Eles jogarão com três zagueiros. Teremos dois pontas-de-lanças enfiados. Quero ver como vão cuidar dos dois. Não vai ser fácil", disse o treinador. Ronaldo não revela, mas seu plano de jogo é arrasar no primeiro tempo para ter uma segunda etapa sem muito safrício. Ele sabe que seus músculos podem não suportar os 90 minutos. E ainda tem o confronto com o Chile no domingo para chegar inteiro. A sua responsabilidade também é muito grande. Belo Horizonte está aos seus pés desde segunda-feira, quando a seleção brasileira desembarcou na cidade. Há dez anos, Ronaldo não joga no Mineirão. O problema é que ele anda irritado com a polêmica do excesso de quilos. O assédio de torcedores, garotas, políticos, oportunistas, dirigentes do Cruzeiro com homenagens e imprensa tem sido fora do comum. Nem mesmo Kaká, maior ídolo das adolescentes, venceu o Fenômeno quando o assunto é celebridade. Quem está fora dessa história de assédio é Luís Fabiano. O atacante do São Paulo quer escrever seu nome na seleção brasileira. Apetite não falta. "É o meu jogo", avisou o artilheiro. Os torcedores mineiros não conhecem de perto o goleador do São Paulo. Nem Marcelo Bielsa, técnico da Argentina, e seus pares. Sabem que ele é dado aos gols. Mas não sabem como detê-lo. Luís Fabiano garante que está em plena forma. Não tem medo de ser traído pelos músculos como a maioria dos seus companheiros de seleção. Ele pode ser a salvação de Parreira, desde que tenha os nervos no lugar e calibre em dia.