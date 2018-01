Paciência da torcida acaba rápido A temporada mal começou, os times ensaiam táticas, fazem ajustes nos elencos, buscam melhor formação e mesmo assim já despontam sinais de intolerância de torcedores. São Paulo e Portuguesa perderam, na estréia do Paulista, e sentiram na pele o descontentamento de seus fãs. O Vasco empatou com o Botafogo, na segunda rodada do Campeonato Carioca, e Petkovic foi escolhido como bode expiatório da decepção. Espanto, irritação, conformismo são algumas das reações dos atingidos - tão contraditórias como o comportamento das torcidas. E igualmente tão confusas quanto as tentativas de explicação. No caso do São Paulo, que perdeu para o Paulista por 2 a 1, a "supervalorização" por parte da imprensa teria criado expectativa desmedida. "As pessoas nos colocam como o melhor time, o favorito, e isso é ruim", imagina Ricardinho. Na avaliação do meia, não existe mais teoria no futebol. "O Senegal venceu a França na estréia da Copa." Um pouco diferente é a interpretação de Marco Aurélio Cunha, superintendente de futebol do São Paulo. O dirigente acha que as vaias no domingo - e a pressão no retorno à cidade, no meio da tarde - ainda são conseqüência da frustração provocada pela desclassificação nas quartas-de-final do Brasileiro de 2002. "Os torcedores, então, quiseram extravasar", justifica. Nisso, Marco Aurélio Cunha tem o apoio de Fábio Simplício. "Estávamos esperando cobrança", reconhece o volante. "Isso é normal", consola-se. Menos paciente, Luís Fabiano recorreu à ironia. "A gente pode esperar tudo. Vai ver estamos devendo algo para os torcedores." Desentrosamento, por conta da reformulação, foi a justificativa recorrente na Portuguesa. Depois dos 3 a 0 para o São Caetano, em casa, repetiram-se cenas comuns em tardes de tensão no Canindé: jogadores foram xingados, alguns sofreram ameaças. "Neste momento precisamos de apoio e não de críticas", pede o técnico Flávio Lopes. "Há insatisfação pelo rebaixamento (no Brasileiro), mas é preciso levar em conta que passamos por renovação e leva tempo para as peças se ajustarem." Mas torcedores não parecem dispostos a terem paciência de Jó. Pelo menos não os do Vasco. E que o diga o meia Petkovic, que ouviu tudo quanto foi palavrão, ao sair de campo, depois do 1 a 1 com o Botafogo. Se depender da vontade da Força Jovem, maior organizada do clube, pode preparar o ouvido. "Vaiamos e cobramos para incentivar a equipe", é a estranha lógica de Marcelo Granzotto, presidente da facção. "Quem veste a camisa do Vasco tem de estar preparado para cobranças", avisa, com a promessa de estender a bronca. "Agora, foi o Pet, amanhã, pode ser qualquer outro." Haja paciência.