Paciência: palavra de ordem na Seleção Seis dias de treinos no CT do Atlético Paranaense e a Seleção Brasileira encontrou, enfim, a fórmula para vencer o Paraguai. A palavra mágica é: paciência. Foram os jogadores que entregaram o "segredo". Ontem, depois do único treino do domingo, eles disseram que o Brasil não pode se afobar em busca do gol. E, não custou muito, pediram paciência também aos torcedores. A doutrina da "paciência" foi imposta pelo técnico Luiz Felipe Scolari. O técnico vem recomendando aos jogadores muito cuidado, tranqüilidade nos momentos agudos do jogo, porque o gol brasileiro deve sair mais cedo ou mais tarde. Leia mais no Jornal da Tarde