Paciência será a arma do São Paulo Luís Fabiano entrará logo mais à noite em campo com a gripe que resiste desde sábado e com uma certeza que o acompanha desde domingo: o São Paulo fará um gol antes dos 15 minutos do jogo de hoje, contra o Rosario Central, às 21h45 no Morumbi, pela Libertadores. Caso a previsão do artilheiro se confirme, metade do trabalho estará feito. Como perdeu por 1 a 0 em Rosário na semana passada, o São Paulo precisa vencer por dois gols de diferença para classificar-se às quartas de final da competição. Se a previsão de Luís Fabiano mostrar-se falha, a ordem é não se desesperar. Ele mesmo explica. ?Os gols podem sair nos primeiros 15 minutos, mas podem sair também nos últimos cinco minutos. Não podemos entrar em desespero?, afirma o atacante. ?O jogo tem pelo menos 95 minutos e temos de jogar sabendo disso. Atacando, mas com cuidado. Temos de engolir sapos e não entrar em provocações. Se a gente reunir equilíbrio emocional, técnica e vontade de vencer, fica mais fácil jogar?, define Cuca, que tem dúvidas para o jogo. Duas delas são de ordem médica. Rogério Ceni tem amidalite e Gustavo Nery saiu do jogo contra o Coritiba, domingo, com muitas dores na batata da perna direita. ?A situação dos dois é preocupante?, diz Cuca. ?Tenho certeza de que os dois jogarão desde o início?, discorda o médico e supervisor Marco Aurélio Cunha. Os dois não participaram do treino de ontem. A outra dúvida Cuca ?planta? para ter alguma surpresa contra Miguel Russo, técnico do Rosario. ?Eu já sei quem vai jogar, entre Vélber e Grafite, mas não vou dizer. Deixa ele pensar um pouco no assunto?. A diferença entre os dois é grande. Vélber é frágil, joga pelo meio e tem bom toque de bola. Grafite briga com a bola e é forte, com boa cabeçada. ?O adversário vai jogar com três zagueiros e isso é que definiu minha opção?, afirma Cuca. Luís Fabiano diz que não vê muita diferença na escalação de um ou de outro. ?De um modo ou de outro, a bola é bem tratada e chega para mim. Além disso, o campo do Morumbi é muito maior do que o deles. É muito difícil se defender aqui como eles fizeram lá.? O Morumbi é mesmo o palco preferido de Luís Fabiano. ?Não sei bem o motivo. Só sei que a torcida é nossa e dá tranqüilidade para o time. O passe sai melhor, a bola chega mais vezes para mim. Fico com mais confiança e chuto mais a gol. Fica tudo mais fácil. Tomara que hoje seja assim?.