Paciente, Fla aguarda pelo Bota Enquanto o Flamengo busca a vitória para se manter na liderança no Campeonato Estadual, o Botafogo tenta o triunfo para se aproximar do adversário na tabela da competição, durante o clássico deste domingo, às 17 horas, no Maracanã. Ambas equipes querem driblar as desconfianças do torcedor já que os times vêm apresentando atuações irregulares na competição. Os jogadores do Flamengo querem evitar a afobação para não serem surpreendidos por contra-ataques do Botafogo. "A paciência" será a arma rubro-negra para obter a vitória no clássico. Eles, inclusive, evitaram dar declarações sobre o jogo. Tudo com a intenção de evitar a má atuação apresentada contra o Fluminense, no último fim de semana. O técnico Evaristo não conta com o meia Lopes, que sofreu uma contusão no ombro direito. Com isso, ele optou por adiantar Fábio Baiano para que este atue ao lado de Felipe. O volante Jorginho, que seria a opção para o meio-de-campo, sente dores na panturrilha. Caso não possa atuar, Felipe Mello será o companheiro de André Gomes na marcação. O goleiro Júlio César retorna ao time após ter viajado à China para o amistoso da seleção brasileira. No Botafogo, por causa das ausências dos volantes Túlio e Fernando, que cumprem suspensão, o técnico Levir Culpi opta pelo esquema 4-5-1. O experiente meia Valdo vai começar a partida como titular pela primeira vez. Ao seu lado, o jovem Thiago, de 19 anos, ganha uma oportunidade na equipe. O zagueiro Gilmar e o lateral-direito Márcio Gomes retornam ao Botafogo após cumprirem suspensão. O segundo, falou sobre a preocupação com o lado esquerdo de ataque do Flamengo, formado por Athirson e Felipe. "Encontraremos dificuldade pois são jogadores de seleção. Mas estou preparado para fazer o meu trabalho e ajudar a equipe a conseguir o resultado positivo", disse o atleta.