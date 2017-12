Pacote do esporte: críticas ao governo A seqüência da Conferência de São Paulo para o Estatuto do Desporto, promovida pela Câmara dos Deputados, reservou o dia de hoje para tratar só de futebol, da Lei Pelé e do Estatuto do Torcedor. O que se viu foi uma enxurrada de críticas, algumas delas positivas, tanto contra o pacote para o esporte do governo federal quanto contra a própria medida provisória que institui projeto do Estatuto do Desporto. Um dos mais severos ataques foi feito pelo advogado e jornalista João Zanforlin contra alguns artigos do substitutivo, entre eles o 12º, que fala sobre a possibilidade da pessoa física constituir uma entidade esportiva. "Estou há 35 anos mexendo com legislação esportiva e precisamos de uma legislação só para o futebol" defendeu o advogado chamando o projeto de "monstro". Outro que não poupou ataques ao pacote do governo, entre eles a loteria salvadora dos grandes clubes brasileiros, Timemania, foi o advogado do Palmeiras e membro do Grupo de Estudos Jurídico-Legislativos do Clube dos 13, Piraci Oliveira. "O governo está dando com uma mão e tirando com a outra, a carga tributária dos clubes vai aumentar dos 4% atuais para 30% do faturamento e a Timemania não adiantará para nada", atacou o advogado, referindo-se à lei 10.672 de 15 de maio de 2003, que deixou os clubes como sociedade comum, sem a proteção de isenção da lei para associações esportivas. Piraci atacou também a igualdade proposta entre o futebol e outros esportes menos populares. "O artigo 53 prevê que todos os jogos de seleção brasileira sejam transmitidos pelo menos por uma emissora ao vivo. Quem vai assistir a um jogo de Badmington?!. DEFESA - Apesar dos fortes ataques, o pacote do governo para o esporte, principalmente a Timemania, foi elogiado por alguns dirigentes, entre eles João Paulo de Jesus Lopes, diretor de Planejamento do São Paulo, e Dagoberto Fernando dos Santos, membro efetivo da Comissão Permanente de Futebol e Marketing Esportivo do Conselho Nacional do Desporto. Dagoberto explicou detalhadamente o quanto será destinado da Timemania para cada setor e como os clubes vão sanar as dívidas. "A previsão de arrecadação é de R$ 500 milhões anuais, sendo 46% para o apostador, 4% para impostos, 20% para despesas de manutenção da Caixa Econômica Federal, 5% para o Ministério do Esporte e 25% para os clubes." Dagoberto salientou que 80 clubes participarão do projeto, todos da série A e B e alguns da série C. Ele afirmou ainda que 20% dos 25% destinados aos clubes serão usados para abater os passivos com o INSS e outros. "Apenas 5% entrarão como capital novo", concluiu. João Paulo acredita que a ajuda do pacote do esporte possa sanar a defasagem crônica e distorcida do futebol brasileiro ."Só as transações de jogadores, que representam mais de 50% da receita do clube, diminui as nossas perdas. A equação contábil não fecha nos clubes brasileiros." O presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi, salientou a mudança na atitude do Poder Público, que agora quer ouvir o que os dirigentes tem a dizer e não apenas criticá-los. Ele está esperançoso e acredita no momento atual para o avanço. "Levar o esporte, principalmente o futebol, ao saneamento, não é difícil, precisamos financiar os débitos fiscais, é fundamental." Quanto a futuros débitos relativos a uma carga tributária pesada e societária, Mustafá foi categórico: "Qualquer situação tributária tem de ser resolvida na Justiça". MAIS ATAQUES - Entre os que atacaram a medida provisória também estava o presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo, Rinaldo Martorelli. Ele disse que o programa de saneamento do governo é interessante, mas não viu definição sobre o passivo trabalhista dos clubes, dando como exemplo a situação da Portuguesa, que deve R$ 40 milhões, a maior parte em passivo trabalhista. "É preciso revisar o texto, precisamos de uma convenção coletiva de trabalho." Ele também voltou a defender férias e seguro de vida para o jogador de futebol, além da discussão sobre o Direito de Arena, entre outros. "O caminho para o entendimento é a conversa. O Sindicato será um aliado na fase passiva do projeto e um adversário na fase repressiva", concluiu. Além de Martorelli, José de Assis Aragão, presidente da Associação Nacional de Árbitros, criticou alguns artigos do projeto, entre eles os que mantém o sorteio de árbitros e o tempo de entrega da súmula para jogos do campeonato. No encerramento do debate, o deputado federal Gilmar Machado (PT-MG) revelou que o projeto prevê adaptações no estatuto em 2005, aperfeiçoando a legislação.