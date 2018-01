Padeiros se unem na torcida por Portugal na Copa do Mundo Os padeiros de São Paulo estão unidos na torcida por Portugal na Copa do Mundo, segundo nota divulgada pelo sindicato da categoria na manhã desta terça-feira. Com o mote "Parreira, Nunca Mais! Força, Felipão!", o Sindicato dos Padeiros de São Paulo pretende reunir trabalhadores e proprietários de padarias para assistir ao jogo entre Portugal e França, pelas semifinais da Copa do Mundo, nesta quarta-feira, às 16 horas, em um telão na sede do Sindicato (Rua Major Diogo, 126, Bela Vista). O presidente do sindicato, o padeiro Pedro Pereira, disse que "com a eliminação do Brasil, agora é hora de torcer pelo Felipão e pela seleção portuguesa, pois afinal temos fortes laços com Portugal, históricos, culturais e, porque não dizer, no dia-a-dia das padarias". A outra semifinal do Mundial será disputada nesta terça, também às 16 horas, entre Alemanha e Itália, em Dortmund. A decisão do terceiro lugar será no sábado, em Stuttgart, e a grande decisão da Copa acontecerá no domingo, em Berlim.