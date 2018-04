Padre Marcelo Rossi visita jogadores do Santos

Os jogadores do Santos receberam nesta terça-feira a visita do Padre Marcelo Rossi, no CT Rei Pelé. O encontro com os jogadores aconteceu durante o treinamento. Ele passou uma mensagem de fé para os atletas e a comissão técnica.

Veja também:

Operado, Fábio Costa só retorna em janeiro ao Santos

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

É o segundo clube que Marcelo Rossi visita - ele já passou pelo São Paulo. Na agenda do padre ainda está uma passagem por Palmeiras e Corinthians, em datas que ainda devem ser definidas.

A meta de Marcelo Rossi é visitar os quatro clubes para transmitir uma mensagem de paz.

Além de conversar com os jogadores do Santos, Marcelo Rossi passou pela Vila Belmiro e conheceu o Memorial das Conquistas do clube. Ele também participou de um almoço com os dirigentes.

O Santos volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Atlético-MG, em Minas Gerais, pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro.