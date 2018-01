Pai assina alvará para Jô entrar em campo Toda vez que o Corinthians joga fora de São Paulo, ?seu? Dario, pai de Jô, tem um trabalho extra, além de dirigir o seu táxi: vai ao Parque São Jorge para assinar uma autorização liberando o menino para a viagem. A mesma coisa vale para os jogos noturnos: o velho Dario, de mês em mês, tem de assinar uma autorização, com cópia para o Juizado de Menores. Ontem foi dia. ?Seu? Dario esteve no clube para cumprir a rotina. ?Venho e volto quantas vezes forem necessárias. Só quero ver o meu menino feliz.? Leia mais no Jornal da Tarde