Pai de Calleri confirma procura do São Paulo e quer definição em breve

O pai e empresário do atacante argentino Jonathan Calleri afirmou nesta sexta-feira que o São Paulo é um dos possíveis destinos do jogador, que deixou o Boca Juniors recentemente. Segundo Guillermo Calleri, o filho chegou a conversar com o técnico Edgardo Bauza sobre a possibilidade de reforçar o clube da Morumbi e deve na semana que vem definir por qual equipe jogará na próxima temporada.

O atacante de 22 anos fazia dupla de ataque com Carlos Tevez e foi recentemente adquirido por um grupo de empresários. "O São Paulo é um dos clubes interessados nele. Sem dúvida é uma grande equipe e seria uma grande oportunidade. Quem sabe até terça ou quarta-feira podemos definir. Já é um processo que está demorando", disse o pai de Calleri ao Estado.

O ex-jogador do Boca foi revelado pelo All Boys e pelo time de La Bombonera, fez 21 gols em 55 jogos. Também conquistou o Campeonato Argentino e a Copa da Argentina. Nesta sexta-feira Bauza disse em entrevista que quer trazer o jogador por pelo menos seis meses, período que antecede a ida para a Itália em uma negociação que segundo o treinador, já está acertada.

Guillermo Calleri explicou que outros clubes brasileiros também querer contratar o atacante, como o Inter e o Atlético-MG. Apesar de ter contratado Kieza para a posição, Bauza faz questão de ter mais opções. "Quero criar uma competição interna para ver quem está melhor para jogar. Não importa nome e nem idade. O melhor é quem vai jogar", comentou.