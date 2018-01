Pai de Diego em contato com europeus O Santos não gostou do comportamento do pai de Diego, Djair Cunha, que esteve na Itália na semana passada e aproveitou para fazer uma ?visita de cortesia´ ao presidente da Internazionale, Massimo Moratti. Os dirigentes recriminam a atitude alegando que o momento não é o indicado para tratar desse assunto porque o time está envolvido na disputa da Copa Libertadores. "Infelizmente, apenas podemos ficar chateados. O Djair é sócio do Santos nos direitos federativos do jogador", disse Francisco Lopes, que é diretor do clube. Djair terá direito a 40% do valor de uma possível transferência do filho para o exterior. "Agora que ele (Djair) aprendeu o caminho da Itália, vamos ter de conviver com isso", disse Francisco Lopes. A viagem de Djair foi considerada oportunista pelos dirigentes santistas. Eles entendem que o pai do jogador aproveitou que o Santos estava na Itália com a equipe juvenil para disputar um torneio para fazer contatos - possivelmente se passando por integrante da delegação. A Internazionale, que se assustou com o pedido de 30 milhões de euros do Paris Saint-Germain por Ronaldinho Gaúcho, já se mostra inclinada a levar o jovem santista por 10 milhões de euros. Outro clube interessado no futebol de Diego é a Juventus de Turim.