Pai de Diego pressiona diretoria O pai do meia Diego, Djair da Cunha, iniciou nesta sexta-feira uma espécie de cruzada na tentativa de convencer os dirigentes do Santos a aceitar a proposta do Tottenham, que teria oferecido U$ 12 milhões pelo jogador. Em entrevista à rádio Jovem Pan, no começo da tarde, Cunha chegou a fazer um apelo ao presidente do Santos, Marcelo Teixeira, para que a negociação seja facilitada. ?Pensando comercialmente, como eu estou pensando, trata-se de um ótimo negócio. Vai ser bom para o jogador e excelente para o clube?, disse ele. ?Ninguém tem bola de cristal para saber se vai aparecer uma outra chance?, acrescentou. Djair da Cunha confidenciou que o Santos aceitou a nova proposta. O problema agora é a data da apresentação. O Santos exige que ele permaneça na Vila até janeiro, condição com a qual o Tottenham não concorda. Numa demonstração de que tem real interesse na negociação, Djair da Cunha aceitou reduzir sua porcentagem no negócio de 40% para 30%.