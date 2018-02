Pai de Hamilton espera temporada mais 'tranqüila' na McLaren

O pai do piloto britânico Lewis Hamilton espera que seu filho tenha um 2008 "menos tumultuado" na Fórmula 1, após os espinhosos confrontos com o espanhol Fernando Alonso, que foi o companheiro de Hamilton na McLaren em 2007. "Tivemos um 2007 muito duro. Creio que todo o mundo quer que a mensagem de 2008 seja: Tenhamos um bom ano, não importa quem vença. Isso é o que todos queremos", disse Anthony Hamilton ao portal da BBC. O pai do primeiro piloto negro na história da F-1 tem esperanças de que o próximo ano seja melhor com o finlandês Heikki Kovalainen como novo companheiro de seu filho na equipe britânica. Segundo ele, Kovalainen e seu filho são "garotos decentes". "Estou certo de que tudo irá bem. Nos conhecemos há muito tempo porque os dois já competiram nas corridas de kart", completou.