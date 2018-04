Pai de Ibson reclama da postura da direção do Flamengo

RIO - No dia em que Vagner Love se reapresentou ao CKSA Moscou, da Rússia, e assinou contrato por três temporadas, o pai do volante Ibson, outro que pode deixar o Flamengo, criticou a postura do clube, que considera alto o salário de R$ 300 mil e alega dificuldade em quitar a dívida que tem com o jogador. O Flamengo deve cinco meses em direitos de imagem ao atleta.

"O Ibson é jogador do Flamengo, que tem 100% dos direitos federativos e econômicos dele. Se o Flamengo entende que o salário está acima do que eles gostariam, ele entende, mas contratos foram feitos para serem cumpridos", disse o pai do jogador, Laís Silva, à Rádio Brasil.

Ele afirmou que o filho não pretende acionar o clube na Justiça para conseguir sua liberação. "Essa gestão chegou agora, tem verbas penhoradas, nós entendemos isso e esperamos pacientemente. O empresário dele é quem cuida disso", afirmou.

Além de Ibson, outro que pode deixar o Flamengo, e pelos mesmos motivos, é o atacante Liedson. "Vendo um amigo dele partir (Vagner Love), vendo outro nessa situação (Liedson), ele (Ibson) está triste, mas é profissional".